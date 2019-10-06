吳宗憲風光入圍第54屆金鐘獎綜藝類5大獎項，創個人及綜藝史最佳紀錄，無奈全槓龜，他6日與林柏昇（KID）、黃鴻升（小鬼）一起出席中視、中天慶功宴，半開玩笑半真實形容心情，「頒獎頒超快，5項一下子就頒完，我被攙扶著，往外面走出去，兩腿發麻走不動，感覺要被拖出去ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ。」

Sandy（右）與老爸吳宗憲開心慶功。（中視中天提供）

《綜藝玩很大》連2年敲鐘，今年被女兒吳姍儒（Sandy）與黃子佼節目擊敗，吳宗憲對此表示：「我們贏在收視率，他們收視率全部加起來，不到我們三分之一。我之前就講過，可以加個百分之三十觀眾收看的角度當評選標準。」對於評審認為該節目每年模式差不多，他回應，「《玩很大》改變很大，它是這5年內，台灣綜藝節目的領頭羊，像《飢餓遊戲》、《阮三个》這些節目也往戶外去做，其實我們每天都在想，怎麼為節目做新突破。」

談到當下社會氛圍，吳宗憲吐露期待，「希望台灣的氛圍，要讓我們的努力是真正有方向的，否則在這裡，多給我12座金鐘獎，也沒有太大的意義。」他老話重提，「我這樣的人如果有一天離開藝能界，主要就是台灣太對不起我，我一輩子做過什麼壞事？為什麼要一直被罵？」

KID為金鐘特地從軍中請假，他笑稱，「長官都知道我要來，他們都是用祝福的心情等著我要領獎，所以我明天回役政署的時候，應該大家都會對我說沒關係。」他從80公斤降至72公斤，強調自己肌肉變緊實。小鬼則語帶失落說：「憲哥跟KID連二止步在我手上，覺得不好意思，但明年還是要繼續努力，憲哥說句話蠻激勵我的，雖然沒有得獎，但我們氣勢不能輸，還是要繼續做好節目。」

(中時 )