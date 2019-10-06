港議員要求頒「禁蒙面法」臨時禁制令 高院拒絕 13:452019/10/06 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港府於5日實施《禁止蒙面規例》。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反對修訂《逃犯條例》風波未息，港府於昨日(5日)凌晨零時起實施《禁止蒙面規例》。24名民主派立法會議員入訴高等法院，要求就禁蒙面法頒布「臨時禁制令」，同時就特首會同行政會議運用《緊急法》提出司法覆核，要求法庭宣布引用《緊急法》訂立禁蒙面法是違法及違憲，高院今早(6日)10時開庭處理。 法官決定會稍後聽取正審審訊，到時一併決定是否批出許可和正審的決定，暫時預計審期會在本月底的兩周進行。但港媒下午報導指，高院聽畢雙方陳辭後，拒絕頒下臨時禁制令，即《禁蒙面法》仍然生效。 (中時 ) #禁制令 #高院 #議員 #法庭 #違法 也許您會感興趣 推薦閱讀 何韻詩潑漆2嫌獲交保 檢提抗告高院駁回確定 17:302019/10/02 社會 潑漆案檢提抗告 高院仍裁交保理由出爐 17:352019/10/02 社會 潑漆獲交保 檢抗告遭駁 北檢：尊重高院裁定 18:012019/10/02 社會 2潑漆被告交保 高院打臉府院黨 04:102019/10/03 社會新聞 海外期貨虧損可否扣除所得 交大法庭裁判 18:522019/10/03 社會 消防員之死 民進黨為選票殺人？ 08:512019/10/04 政治 小學生巧遇吳宗憲開庭 笑問：總統在哪？ 14:482019/10/05 社會 可惡客運司機這樣性侵智障高中少女 高院駁上訴 18:342019/10/05 社會 審案偏頗？周泓旭聲請合議庭迴避遭駁 09:352019/10/06 社會 港議員就《禁蒙面法》提司法覆核 高院今開庭處理 11:392019/10/06 兩岸 兩岸熱門新聞 港議員要求頒「禁蒙面法」臨時禁制令 高院拒絕 - 兩岸 解放軍利刃 巡弋飛彈部隊就定位 - 焦點新聞 - 旺報 禁蒙面法激對立 港鐵今開45站 48站續關閉 - 兩岸 美俄陸日 全球軍力榜四天王 - 焦點新聞 - 旺報 《禁蒙面法》示威升級 商業活動全停擺 暴力延燒 香港宛如危城 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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