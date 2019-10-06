反對修訂《逃犯條例》風波未息，港府於昨日(5日)凌晨零時起實施《禁止蒙面規例》。24名民主派立法會議員入訴高等法院，要求就禁蒙面法頒布「臨時禁制令」，同時就特首會同行政會議運用《緊急法》提出司法覆核，要求法庭宣布引用《緊急法》訂立禁蒙面法是違法及違憲，高院今早(6日)10時開庭處理。

法官決定會稍後聽取正審審訊，到時一併決定是否批出許可和正審的決定，暫時預計審期會在本月底的兩周進行。但港媒下午報導指，高院聽畢雙方陳辭後，拒絕頒下臨時禁制令，即《禁蒙面法》仍然生效。

(中時 )