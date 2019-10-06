為了避免重演救護直升機後送病患墜機的不幸事件，衛福部斥資1800萬元推動原鄉離島緊急醫療的空中轉診「送」、「接」與「審」三方同步的醫療決策模式，不僅用在離島地區、並在全國原住民鄉鎮建置105處，同步照護原鄉居民。

衛福部部長陳時中表示，建置空中轉診審核中心、申請後送醫療院所與接收轉診醫院的3方「空轉後送遠距會診平臺」，將會大幅改善行政效率，也就是突破地形、天候限制的創新就醫方式，建立更有效能的醫護決策！

去年2月5日空勤總隊黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務時，從蘭嶼機場起飛不久墜海，造成多人罹難；加上「空轉後送遠距會診平臺」在去年第1屆總統盃黑客松卓越團隊提案，脫穎而出，促使衛福部加速黑客松提案實踐構想。

這項提案透過國際資訊標準應用、6項法規整合與鬆綁及資料開放，創新建立原鄉離島緊急醫療的空中轉診「送」、「接」與「審」3方同步的醫療分享決策模式。

衛福部健康照護司司長蔡淑鳳表示，以往台灣空中後送沒有相關規範，第1線醫師判斷後，必須面對家屬壓力，因此幾乎100％將病患後送，後來增設空審中心的審查機制，依據患者狀況、天候航空條件決定是否啟動後送機制，後送率才降至85％。

不過，空審中心的審查人員僅能單從第1線醫師了解患者狀況，從接獲後送訊息到做出決定只有5分鐘，專業判斷有所不足，因此創新的「空轉後送遠距會診平台」是將緊急醫療的「送」、「接」與「審」同步進行。

只要第1線醫師提出後送需求，空審中心、後送醫院都能立即獲得患者電子病歷與過去就醫資料，由3方共同決定是否啟動後送，患者家屬也能參與決策，了解各方專業醫師說法。

(中時 )