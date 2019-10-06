梁舒涵以《女兵日記》的「葉素娥」拿下金鐘獎新進演員獎，6日凌晨一現身慶功宴，《女兵日記》全部演員一起歡呼：「素娥是全村的希望，妳很棒！」梁舒涵的資深攝影記者爸爸梁偉華（華哥），昨晚也在星光大道紅毯、新聞中心親自拍攝女兒榮耀的一刻，他工作結束後也趕到慶功宴分享女兒得獎喜悅，媒體圈人稱華哥的梁爸爸開心地說：「沒想到她真的做到了，每天接送她到劇組報到一切都值得。」

梁舒涵現身慶功宴，與《女力報到》演員分享得獎喜悅。（TVBS提供）

梁舒涵說，其實從入圍到出席頒獎典禮，她與爸爸和家人都沒有深聊過這件事，爸爸只有講恭喜，然後簡單問過她「禮服要穿什麼」，應該是爸爸自己也很緊張，家人也可能怕給她壓力，所以都是用平常方式相處。不過她其實也不希望爸爸跟她講太多，因為擔心爸爸有50%的話都是嫌棄，像是「笑太開了、不夠美」之類的。

她一拿獎就擔心「金鐘魔咒」，已有前輩指點她「避咒」方法：「聽說獎座不可以馬上放家裡，要先放在外面一陣子才能帶回家，乾脆拍宮廟戲時順便在宮廟放一下，我真的打算這麼做」。而且她得獎後喜悅只能放縱開心一晚，隔天一早就馬上回歸工作，劇組已第一時間提醒工作人員「要讓舒涵早點回家，她一大早的班，而且要拍到最後一趴」。

她說，上台領獎講話時雙腳微微顫抖，因為這對她來說是突如其來的禮物，「好險沒讓大家失望」， 她特別感謝自己的家人，因為當她這樣的狀態，讓家人也很辛苦，「我選擇並不是很穩定的工作，時有時無的工作和情緒落差，除了要自己調適，周遭的家人也要陪著我負擔，其實好或壞，他們沒有任何義務要分擔我的負面情緒，但家人們就一直在我身邊，無論我心情、狀態多糟糕，他們都讓我知道，他們永遠都會張開手等著我」。

梁舒涵現身慶功宴，與《女力報到》演員分享得獎喜悅。（TVBS提供）

此外，她從國小到大學的同學群組，昨天所有同學朋友也一直關注，得獎後也不斷有祝賀訊息，為她開心。她說，有段時間一直等不到機會入行，那時一度想要放棄，專心去打工賺錢，但周遭朋友都沒看衰她，反而勸她不能放棄，「沒有你們，我可能連進這殿堂的門票都拿不到，是你們一直鼓勵，我才有勇氣面臨這行業不安全感！」

這次梁舒涵走星光大道由《女力報到》同劇演員羅平、梁瀚名、陳謙文、鯰魚哥、尹彥凱擔任五騎士，陪著她一起走紅毯，聲勢壯大，因為拍戲兩年沒穿高跟鞋的她一直擔心摔跤，騎士團也笑說：「沒問題，我們可以馬上脫掉外套蓋住妳，扛同袍、扛弟兄、扛素娥。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )