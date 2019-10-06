台中市社會局長彭懷真（右二）到場品茶，並預祝長輩重陽節快樂。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

重陽節將屆，第2屆長青生活節6日在清水運動場舉行，由阿公、阿嬤與年輕學子攜手主持，以「青銀搭檔」展現老少配的默契，並邀請長輩表演歌舞及戲曲，展現熱情活力，社會局長彭懷真也到場預祝長輩重陽節快樂。

第2屆長青生活節由清水區武鹿社區主辦、靜宜大學協辦，許多海線社區加入表演，長輩卯足全力熱情準備，現場歡笑不斷，另外還有海線市集、攝影故事展及認識重陽小遊戲，社會局長彭懷真也到場預祝長輩重陽節快樂。

彭懷真表示，長青生活節不僅給予長者表現舞台，也培養年輕學子籌辦活動能力，並學習與長者合作，達到共融的目標。台中市共有388處社區照顧關懷據點，海線地區就有82處，市府將持續支持更多社區辦理長者相關活動，鼓勵長者及年輕世代踴躍投入社區服務。

靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜大學是海線唯一綜合型大學，這次協助辦理長青活動，實踐社會責任，也期望活絡大眾對高齡族群的關注。武鹿社區理事長江端宗說，透過大學與社區合作，讓長者能被看見，也讓文化與智慧傳承，相信能號召社會大眾，為高齡社會努力。

社會局表示，長青生活節由靜宜大學與清水區武鹿社區發展協會、梧棲區草湳社區發展協會、沙鹿區晉江社區發展協會合作輪流主辦，今年由清水區武鹿社區主辦第2屆，並獲得文化局補助，加入武鹿地方特色。此外，武鹿社區在今年社會局社區發展評鑑中榮獲績優。

(中時 )