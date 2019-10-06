《大政治大爆卦─無色覺醒》大選倒數97天！代夫新北衝票 李佳芬鐵人行程助攻藍營 14:132019/10/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜高雄努力拚市政，他的妻子李佳芬也代夫出征拉票，今赴新北展開鐵人助選行程，預定6小時內將走訪9個選區，為黨籍立委參選人站台造勢。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北10筆土地標出 平均溢價3.4％ 04:102019/10/02 財經要聞 新北清潔隊 換發GORE-TEX新裝 04:102019/10/02 地方新聞 南方澳斷橋之鑑 新北每2年定檢 04:102019/10/02 地方新聞 南方澳斷橋之鑑 新北16座特殊橋1周內完成檢視 10:402019/10/02 生活 新北私幼超收百人藏密室 教育局介入調查 12:572019/10/02 社會 「新北媳婦」李佳芬6日狂掃韓國瑜故鄉 14:162019/10/02 政治 新北公私合力助學 免費供750弱勢學生補習 14:462019/10/02 生活 新北Pokémon GO Safari Zone即將開跑 抓寶神器狂銷 15:102019/10/02 科技 新北失業勞工子女差額補助 讀私立大學最高補助3.58K 15:532019/10/02 生活 北捷取消八折 新北議員抗議 04:102019/10/05 地方新聞 政治熱門新聞 馬、蔡論文差別在哪？ 馬英九一出口眾人笑翻 - 政治 人心思變! 林國慶公布對決陳明文民調 - 政治 看不下去了！挺韓大將竟罕見質問韓國瑜？ - 政治 多份民調蔡贏韓 政治觀察家：暗藏危機！ - 政治 韓民調下滑不單純？名嘴爆2字主因 網：真大膽！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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