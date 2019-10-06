蔡英文總統第一波「辣英粉」募款小物昨晚8點20分上線，瞬間湧入大量搶購潮，讓金流平台大當機，蔡辦發言人宣布，經過募款系統持續確認，截止今日中午13：10，第一波「辣英粉」募款小物1萬份確認預訂額滿。

蔡英文2020總統大選推動小額募款，首波運用「1450」外傳小英網軍的概念，推出限量1萬份的《辣英粉組合》，只要捐款1450元，就可獲得一罐來自花蓮邦查農場的有機辣椒醬，以及兩盒搭配經過陣陣九降風吹拂，手工六道工法，傳承百年的新竹米樂米粉。

小英發言人廖泰翔指出，辣椒醬的辣，代表小英總統捍衛國家的堅定態度；米粉的粉，象徵對總統的熱情支持。兩者合而為一，成就出獨一無二的《辣英粉組合》。

蔡英文總統昨晚在通訊軟體群組和臉書宣布20點20分首波募款小物上線，隨即傳出平台大當機。

蔡英文今天透過群組和小英發言人系統指出，昨晚由於開放募款網頁的瞬間流量過大，造成金流平台故障，導致捐款者的不便，再次向大家致歉。「未來我們會要求廠商進行系統優化處理，避免再次發生流量過載的問題，再次謝謝大家的熱情」。

蔡辦也再次提醒第一波的捐款者，除第一時間收到的確認信外，將在週三前以電子郵件及手機簡訊發出訊息，通知出貨時間，也提醒使用超商捐款的民眾，務必記得於時限內繳費。

蔡辦表示，這次沒有成功加入「辣英粉」計劃的民眾也請放心，「我們將在最快時間統計未繳款的名額進行釋出，也即將再推出第二波募款計畫，非常感謝大家的支持！」

(工商 )