美國加州當地時間5日晚間，正在亨丁敦海灘（Huntington Beach）舊世界村（Old World Village）舉行的啤酒節（Oktoberfest）突然發生連環爆炸，造成2消防隊員、2遊客受傷，當局初步判定，是變壓器爆炸引發事故。

加州杭亭頓啤酒節5日晚間發生變壓器爆炸，造成4人受傷。

加州杭亭頓啤酒節5日晚間發生變壓器爆炸，造成4人受傷。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、加州《橘郡紀事報》（Orange County Register）報導，當地時間5日晚間8時15分，亨丁敦海灘舊世界村購物中心突然發生爆炸，砰得一聲巨響後，天空冒出火球，嚇得現場民眾驚慌逃竄。

當地消防人員接獲報案後立即趕至現場灌救，不過大火仍造成4人輕傷，包括2名消防人員、2名遊客。亨丁敦消防局發言人羅培茲（Jeff Lopez）表示，變壓器爆炸釀成事故。

現場民眾荷克（Megan Houck）描述，當時至少聽到3次爆炸，第1起爆炸發生後10至20秒又接續發生第2起爆炸，火焰從房舍屋頂竄上天際，約10至12公尺高。

杭亭頓啤酒節（Old World Village Beer fest/Oktoberfest）自9月8日起登場至今，是加州當地相當知名的啤酒節。

(中時電子報)