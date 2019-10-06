直播主連千毅自從入獄後風波不斷，日前才遭精品廠商認證販賣的精品非正品，近來又有網友曝光連千毅直播中經常說的「分享1次抽不到，分享5次就抽到」的發財金金額，底下網友得知後都相當傻眼。

連千毅因為直播主之亂入獄後，日前檢警將他倉庫裡的貨品拿去鑑定，結果卻被認定是假貨，涉嫌侵權的金額更高達上百萬元。但「蘭庭國際」昨日在臉書發文，「有關仿冒品一事，媒體報導內容和實際情形有一定的差異。一切等司法調查完畢確定後自然 一清二楚，請大家不要隨著媒體起舞。小編相信司法一定會給我們一個公道。」

發文底下遭眾多網友洗版砲轟，但留言當中有網友提到了傳說中的發財金，他一開始先是酸連千毅，接著又感謝對方讓他抽到發財金，此話一出，不少人都十分好奇，紛紛詢問發財金金額，「是傳說中分享五次就拿到的（發財金）嗎」。

這名網友也大方貼出了「連千毅發財金」的紅包袋照，他說，金額有100元，是他隨便分享就抽到的。其他人聽到金額後十分傻眼，「桌上放小朋友，結果發財金才100，連一個小時的時薪都…」、「發財金不是都很多，怎麼會分享抽到100」。

網友PO出連千毅發財金認證照。（摘自臉書 蘭庭精品）

(中時電子報)