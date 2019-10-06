台北市長柯文哲（右）6日下午在北車簽書會現場，和粉絲拍照。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲6日下午在北車簽書會現場，和粉絲拍照。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲6日下午在北車地下街舉辦的簽書會，現場柯粉雲集。（張穎齊攝）

北市府顧問蔡壁如，6日下午也陪同台北市長柯文哲出席簽書會。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，無預警抵達丈夫的簽書會現場。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）6日下午出席北車簽書會。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲6 日下午1時許在台北誠品站前店舉辦《生死之間》新書簽名會，柯文哲致詞時表示，這本書主要目的是分享他在加護病房看過太多的生離死別，所以希望大家對成敗不用那麼在一，勇敢面對。妻子陳佩琪不久也到場，對於上午在臉書發文嗆蔡英文總統與總統府祕書長陳菊，則笑笑不回應。

柯文哲結束上午桃園行後，下午到北車地下街辦簽書會，現場柯粉雲集，市府顧問蔡壁如也相陪，柯文哲表示，這本書是經驗交流的紀錄，希望大家看看他的想法，然後可以選擇有自己的想法。

柯文哲說，很多人問他，為何有這麼大抗壓力？因為他看過這麼多在加護病房裡的悲歡離合、生離死別，覺得說不管成功或失敗，都是生命當中一部分，從此對於成功、失敗不會那麼在意，比較能勇敢面對，這就是這本書最主要目的，內容就大家自己看、自己體會。

柯文哲在現場幫柯粉簽書並合照的同時，陳佩琪也無預警悄悄到場，並拿著書也要丈夫幫忙簽名。

不過，由於陳佩琪上午在臉書PO文爆料，對於蔡總統稱「柯綠分手」是選對會決定，前總統陳水扁說「講肖話，選對會是黨主席任命的」等云云，還暗酸陳菊「實在搞不懂欠債3000億的市長，通人捧，民調永遠第一？」柯文哲不予回應，而陳佩琪到場面對媒體詢問，也笑笑不回應，只說「剛剛找不到路，中午有空就過來了！」

(中時 )