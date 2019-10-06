國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後給總統蔡英文，資深媒體人李艷秋日前曾表示「韓國瑜的問題不在支持度落後，在於討厭度領先」，這篇文章引發許多議論。自由作家洛杉基看完網友留言後恍然大悟，他認為所有批評蔡英文的話全被綠營用來攻擊韓國瑜，使年輕人信以為真，「如何讓年輕人看清事實，才有可能還給韓國瑜清白」。

洛杉基在臉書表示，蔡英文論文、口誤風波、謊話連連，但最近幾個民調，韓國瑜的「討厭程度」都遠高於蔡英文，他百思不得其解，想要找出其中原因，直到他看到網友留言，才大致看出端倪。

他提及，有名自稱去年投韓的網友批韓「選民不支持韓國瑜是因為討厭韓，討厭韓嚴格來說不是因為政治問題，而是韓的個人問題，選民認為韓的品德低下，說謊成性，背信棄義，信用破產，沒有治國能力。害怕韓一旦選上總統會成為陳水扁第二」。該網友表示，他去年投韓，但「高雄連中學生都知道有位愛說謊的市長」。該網友認為韓來高雄沒幾個月，年度預算還在議會審查，現在要看他的政績是外行人說外行話，補馬路，清水溝，是例行公事，各縣市都這樣，「有哪位縣市長將之列為政績大吹大擂？況且總統是治國不是補馬路，清水溝」。

「看完我恍然大悟」。洛杉基說，原來綠營是「以其人之道、還治其人之身」，所有批評蔡英文的話，例如品德低下、說謊成性、背信棄義、信用破產、沒有治國能力等批評，全部被綠營反將一軍，用來攻擊韓國瑜。他認為很可笑的一點是韓國瑜只是市長，地方建設當然只有造橋鋪路，補馬路、清水溝，他不是總統，他哪能展示「治國能力」？

洛杉基說，無論國民黨或韓競選團隊，無法還擊綠營對韓國瑜的抹黑、積非成是，久而久之就會信以為真。他認為，如何扭轉劣勢，讓被洗腦的的年輕人睜大眼睛看清事實，究竟哪個總統候選人，才真正是「說謊成性、品德低下、背信棄義、沒有治國能力」，才有可能還給韓國瑜清白。

(中時電子報)