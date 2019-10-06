太空人昨日在韋藍德(Justin Verlander)主投7局無失分表現下，連對手光芒都用「我們被韋蘭德了」表達無奈，自家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)更浮誇，表示只要陣中強投出場，他守備時都感到「超無聊」。不過相信柯瑞亞只是在開玩笑，因為他今天一開賽就展現行雲流水的超強美技，讓全場驚呼連連。

美聯分區系列賽在陣中強投韋藍德以及今日的寇爾(Gerrit Cole)掛帥先發下，對戰光芒拿到2連勝聽牌，昨日韋藍德飆8次三振，賽後游擊手柯瑞亞受訪時還說自己守備時真的「超無聊」，沒有滾地球可以讓他大展身手，對手不是被三振就是飛球出局。

不過今日柯瑞亞首局就有生意上門，光芒首名打者迪亞茲(Yandy Diaz)，敲成游擊方向強勁滾地球，柯瑞亞反手接到球後，不拖延任何一秒鐘，立刻轉身在空中傳球，即使迪亞茲用頭部撲壘方式想爭取時間，不過一壘手葛瑞奧(Yuli Gurriel)穩穩接住成功讓迪亞茲出局，連投手寇爾都忍不住高舉雙手，向柯瑞亞致敬。

柯瑞亞的守備被美媒誇獎是現今最好的游擊手之一，再加上他的背部傷勢已經痊癒，今天又有雙安帶有打點的成績，太空人球迷很難不替他的攻守俱佳表現感到興奮。

這個美技連MLB官網都大力分享，不少網友對這個美技感到不可思議，「這讓我想到Jeter！」、「太誇張，太讓人驚奇了！」、「真的一秒都沒浪費」、「這守備看得超舒服」、「太空人有強投、有炮火，還有這麼棒的守備，其他隊怎麼玩？」

(中時電子報)