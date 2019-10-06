沈姓男子向友人借車後肇事。（民眾提供／王揚傑新北傳真）

昨（5）日凌晨2時許，24歲沈姓男子向友人借來自小客車使用，行經新北市板橋區金門街時，不知何故連續擦撞停靠路邊的12輛機車，沈男隨後將自小客停放於滿平街巷內，並打電話告知友人將車停於該處。

清晨6時許，沈男返回樹林區住處，在社區大門口突然倒地，鄰居發現報警，救護人員趕抵時，沈男已確認死亡。經檢察官會同法醫相驗，認定沈男死因為心肌梗塞。

警方研判，沈男駕車時疑已身體不適，導致擦撞路邊機車。警方事後聯絡車主，車主表示願代已故友人賠償損壞機車損失。

(中時 )