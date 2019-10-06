20歲男疑心肌梗塞 駕車撞12台機車 14:572019/10/06 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 沈姓男子駕車擦撞停靠路邊機車。（民眾提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沈姓男子向友人借車後肇事。（民眾提供／王揚傑新北傳真） 昨（5）日凌晨2時許，24歲沈姓男子向友人借來自小客車使用，行經新北市板橋區金門街時，不知何故連續擦撞停靠路邊的12輛機車，沈男隨後將自小客停放於滿平街巷內，並打電話告知友人將車停於該處。 清晨6時許，沈男返回樹林區住處，在社區大門口突然倒地，鄰居發現報警，救護人員趕抵時，沈男已確認死亡。經檢察官會同法醫相驗，認定沈男死因為心肌梗塞。 警方研判，沈男駕車時疑已身體不適，導致擦撞路邊機車。警方事後聯絡車主，車主表示願代已故友人賠償損壞機車損失。 (中時 ) #機車 #友人 #車主 #警方 #心肌梗塞 也許您會感興趣 推薦閱讀 「肉包鐵」好危險 機車族掌握3況保平安 14:552019/10/02 社會 電動機車銷售創新高 9月機車市場成長6％ 16:152019/10/02 財經 機車脫鬼 9月銷售衝8.48萬輛 04:102019/10/03 財經要聞 搶搭最優補助末班車 Q4電動機車銷售 將頂破天花板 04:102019/10/03 財經要聞 白沙屯漁港女屍案突破！女友人疑為200萬下狠手 13:242019/10/03 社會 結婚前夕遇斷橋意外 罹難漁工友送最後一程 14:072019/10/04 社會 車主申訴特斯拉應召回2千輛車 美監管機關進行評估 11:412019/10/05 財經 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 第四代Ford Focus銷量Number萬 04:102019/10/06 《旺來報》 LUXGEN購車送好禮享紅利金 04:102019/10/06 《旺來報》 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 稱黑道沒人敢惹 2空軍防砲士兵狂毆1同梯 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。