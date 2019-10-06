美國總統川普力抗威脅其政府的彈劾之戰，今天再開陣線，把矛頭指向位高權重的共和黨同志羅姆尼。

國會擴大彈劾調查的同時，川普本週連珠炮痛罵民主黨人與媒體之後，今天又在推特放炮，痛批聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）「是個自以為是的『驢蛋』，從一開始就和我對著幹」。

羅姆尼昨天說，川普要求中國調查正在尋求2020年民主黨總統提名的前副總統拜登（Joe Biden），是「錯誤，讓人瞠目結舌」的舉動。

猶他州選出的羅姆尼2012年代表共和黨競選總統，但敗給尋求連任的歐巴馬。

川普推文說，他聽猶他州的人在講，後悔2018年選出羅姆尼進入參院，「我同意！他是個笨蛋，落入啥都不做的民主黨人圈套！#彈劾羅姆尼」。

川普也再次為自己說話，稱7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話的舉動「合宜」。這通電話引發民主黨主掌的聯邦眾議院對川普展開彈劾調查。川普還說，他要求中國調查拜登父子是關乎貪汙，無關政治。

另一位共和黨籍聯邦參議員、緬因州的柯林斯（Susan Collins）今天也批評說，川普促請中國調查拜登父子之舉「非常不當」。

根據「班戈每日新聞報」（Bangor Daily News）報導，柯林斯在緬因州的活動上告訴記者：「我認為總統請中國介入調查政敵，是犯了大錯。」

拜登之子韓特（Hunter）曾任烏克蘭天然氣公司的董事多年，吹哨者舉報川普要求澤倫斯基協助調查拜登，眾院民主黨人正在研究能否根據舉報內容彈劾川普。

(中央社)