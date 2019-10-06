以「前青春偶像團體成員」身分轉戰AV圈的三上悠亞，甜美臉蛋加上F級火辣身材，在暗黑界的發展得比在演藝圈還好，一脫成名搖身一變成為聞名全亞洲的「最強暗黑天后」，甚至紅到逆襲演藝圈，還組了唱跳女團去南韓出道，而三上悠亞走紅後沒忘記廣大粉絲，日前推特帳號突破60萬追蹤，女神線上超嗨大禮，直接脫內褲！

三上悠亞轉職AV界後大紅特紅，她除了拍片外，也相當積極經營社群帳號，藉此跟粉絲保持互動，可說在事業上相當勤奮用心，而她的努力有了代價，日前推特追蹤人次突破60萬，女神開心貼文報告這個好消息，當然沒忘記送上「賀禮」。

只見三上悠亞貼上兩張照片，照片中她一絲不掛跪坐在床上，手上爆了純白抱枕遮住三點，胸前還有疑似微「露暈」的狀況，而底下更精采，赫見她的蜜大腿上，掛了捲曲的原味內褲，畫面超級引人遐想，讓粉絲直呼三上悠亞真豪爽，粉絲福利「送很大」！

(中時電子報)