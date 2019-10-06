總統府秘書長、前高雄市長陳菊近日和台北市長柯文哲槓上，雙方隔空交鋒，市長夫人陳珮琪不忍老公柯P一直被民進黨罵，今天再度反擊，「一個替市民還債570億的市長，通人罵， 雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名， 但實在搞不懂，欠債幾千億的市長，通人捧，民調永遠第一？！」。網友則說，「綠蟑螂又氣pupu狂噓了」、「菊粉出征。寸草不生」。

陳珮琪今(6日)在臉書發文，PO出幾張夫妻兩人日前拜訪前總統陳水扁的照片，她回憶，「總統教市長為政之道，先生也一直要總統趕快將口述歷史這本書校正好」，她提及，當時九合一選舉剛結束不久，是否有提到「戰犯」一事，我真的是記不得了(在場有四個人交互聊天) ，但有提到選舉是真的。

陳珮琪表示，雙方聊天，每個人通常都只記得自己喜歡聽的，但她記得，當天總統有問：「啊，不是督開始小英說要合作嗎？後來哪會舞阿安呢咯？」，對於這話題，陳珮琪說，「我倒接得上，因先生從木柵農會出來後被分手一事， 我印象深刻，也親自問過他」，於是回答總統：「小英說是選對會決定的啊 ，她也沒辦法」。

她也坦言，其實事情已是過往雲煙，不久前臉書曾寫過， 「黨要不要提名，自己決定就好，買賣不成仁義在」，本來君子之爭就是「兄弟登山、各自努力」，但我們卻經歷了「2018年下半年那場不堪的選舉過程」，至今讓我忘不了！

陳珮琪強調，「是誰決定自提人選， 我們是局外人，無權置喙，誰又是民進黨2018年大敗的戰犯， 黨自己去檢討就好，外人也不能說什麼」，只是很好奇那一段時間，「先生被鋪天蓋地的抹黑、抹黃、抹紅，究竟是誰有此通天本領去操作這個？」。

她最後也暗酸，「一個替市民還債570億的市長，通人罵，雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名」，「但實在搞不懂，欠債幾千億的市長，通人捧，民調永遠第一？！」。

網友則對此表示，「綠蟑螂又氣pupu狂噓了」、「菊粉出征。寸草不生」。

(中時電子報)