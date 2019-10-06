空軍枋寮防空砲兵部隊訓練中心日前驚傳軍事訓練役男遭到圍毆並造成緊急送醫事件。知情人士表示，3人都是今年6月入伍的軍事訓練役男，1名陳姓二兵在同梯2名士兵在收取洗衣費時，遭到對方2人圍毆成腦震盪緊急送醫，經空軍調查後屬實，動手毆人的士兵都遭到禁足處分，受傷的陳員也已無大礙，目前3人均已退伍。

據了解，這三名士兵都是在7月17日前往枋寮受訓的軍事訓練的義務役士兵。但在訓練中心內，涉嫌毆打人的2名士兵，自稱黑道背景，長官與同梯士兵都敬而遠之。

陳姓二兵在9月22晚上，準備繳洗衣費給負責收取的2人時，質疑對方收錢時口氣很差，雙方發生口角，接著就遭2人集體圍毆，長達數分鐘之久，最後陳員不支倒地緊急送醫，經就診後發現有腦震盪及多處瘀傷。

空軍司令部表示，108年9月22日晚間9點40分，防訓中心常備兵訓練役男朱員、余員及陳員等3人，因收繳洗滌寢具費用發生肢體衝突，單位幹部發現後立即制止，並將受傷士兵送往國軍高雄總醫院診治，另通知家屬到院協助處理。

空軍司令部也強調，本事件發生後，單位已針對參與衝突士兵核予懲處，並未有黑社會役男操控部隊，亦無單位不敢管教情事，籲請國人放心。

(中時電子報)