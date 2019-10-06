韓國瑜夫人李佳芬代夫出征，今日（6）接連出席多個活動，她在中午12時30分，來到中和參加「新北市金門同鄉會五十週年暨重陽敬老感恩活動」，受到民眾熱烈支持。李佳芬提到，他父親當年就是在金門打823炮戰的，經歷這麼多風雨，現在金門已成為繁榮的城鎮，縣長、立委等人都非常辛苦，希望大家齊心協力，支持韓國瑜，讓中華民國變得更好。

李佳芬一日連趕多個行程，中午12時30分，她來到中和區狀元樓晶豪會館，一到會場便受到大批民眾爭相拍照，不時有民眾大喊「韓國瑜凍蒜」、「李佳芬加油」，現場歡聲雷動。

李佳芬表示，現在的金門已成為一個繁華的市鎮，但這是靠著縣長、立委等人持續努力，希望金門鄉親可以支持韓國瑜，讓金門、中華民國變得更好。

李佳芬說，現在很多年輕人才都外流，台灣沒有養分的養分該怎麼進步，因此我們要幫下一代蓄積更多能量，給他們更好的環境。

接著李佳芬趕往中和祥興樓水漾會館，替國民黨立委參選人邱烽堯站台，除呼籲選民支持邱烽堯外，李佳芬還特別提到，雖然大家都很辛苦，但只要大家一起咬起牙根，一起努力，一定可以成功，路是人走出來的。

(中時 )