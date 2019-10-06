中華民國糖尿病衛教學會發表最新的糖尿病年鑑報告，台灣第2型糖尿病患在14年間增加了2.6倍，讓人憂心的是，20歲以下的患者增加幅度超過4成，研判和飲食方式和缺乏運動有關。但糖尿病並非完全不可逆，新研究指出，在確診後的5年內，藉由飲食調整和運動減掉10％的體重，就能減輕糖尿病的症狀。

一旦確診罹患糖尿病，病患除了得服用降血糖藥物或注射胰島素，也需要嚴格控制飲食、規律運動。體重過重者要獲得顯著療效，醫生還會建議進行減肥手術。

第2型糖尿病患除了配合藥物治療，飲食管理和規律運動，有助減緩病情。（圖片來源：pixabay）

「這些對策對某些人來說難度很高，而且不容易持續落實。」發表研究的劍橋大學流行病學家達恩哈米勒（Hajira Dambha-Miller）說，剛確診的糖尿病患者，如果能在頭5年減掉10％的體重，就能減緩糖尿病症狀。舉例來說，80公斤的成人，5年內減掉8公斤即可。「對多數糖友來說，這是相對容易達成的目標。」

先前有研究建議，糖尿病患要在確診後5年減掉15%的體重，也就是80公斤的成人得減掉12公斤，才有可能減緩病情。另外有學者建議一種超低卡路里療法，糖尿病患連續兩個月每天只攝取700卡熱量，除了體重可減掉平均2.5公斤，空腹血糖也能獲得良好控制，時間可持續超過半年以上。但執行過程相對嚴苛，影響達成率。

達恩哈米勒說，要逆轉第2型糖尿病，關鍵在於體重的控制，這要看病人能否長期維持健康的飲食方式和適當的運動量。

達恩哈米勒主持的研究，分析867名年齡從40到69歲、剛確診的第2型糖尿病患者，在5年的治療和追蹤期間，3成病患的病情逐漸獲得改善，糖化血色素降到6.5%。其中體重減掉10％的人，糖尿病減緩、甚至脫離糖友行列的人數，比起體重沒有變化者，要多出兩倍以上。

值得注意的是，這些減掉體重的人，並沒有大幅度改變飲食和生活方式。不過參與研究者的BMI平均為33到34，研究結果是否也適用於重度肥胖者，目前無法得知。

「想減重的人，通常會把目標訂得太高，難以持續執行，最後就不了了之。」達恩哈米勒說，這項研究希望讓糖尿病患了解，在頭5年甩掉10％體重的目標，只要稍加調整飲食、毋須太劇烈的運動，就能達成，甚至有希望擺脫糖尿病。

穩定血糖的飲食方式:

提高蛋白質和優質油脂比例，並吃全穀類澱粉，可穩定血糖值。（圖片來源：pixabay）

1.減少澱粉的份量，避免吃過度精製的白米、白麵條，因為那會加速血糖升高。可換成全穀類的糙米、燕麥、以及地瓜、南瓜等。相同份量的澱粉類食物可採少量多餐、間隔食用，有利於控制血糖。

2.限制含糖食物和飲品。

3.增加蛋白質和膳食纖維食物，減緩澱粉和糖的消化速度，有助穩定血糖。可吃魚類、堅果、蔬菜、水果等，水果以含糖量較低者為佳，如芭樂、木瓜、蘋果、草莓、葡萄柚。

減輕體重的溫和運動

根據世界衛生組織的運動指南，建議每週進行150分鐘溫和的有氧運動，可以控制體重不發胖。運動時間可分5天完成，每次30分鐘。項目包括游泳、快走、和騎單車等。

資料來源：Science Alert、Medical News Today

(中時電子報)