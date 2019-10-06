台中市勞工局透過專題講座及發送傳單推廣法治教育，希望建立民眾正確法治觀念，達到保障國人及移工合法就業目標。（盧金足攝）

為落實合法聘僱移工法遵意識，台中市勞工局主動出擊，進入校園及社區宣導。（盧金足攝）

一名馬來西亞籍大學應屆畢業生，已有談論婚嫁的台灣女友，決定畢業後留在台灣，也獲得就業機會，愛情、事業好事成雙之際，卻因利用7月就職前空檔在夜市打工，疏忽應屆畢業生工作證期限只到6月底，遭查獲非法工作，不但被裁罰3萬元，且限令出境，3年不得再來台工作，丟了留台的好頭路，還影響終身大事，人生藍圖亂了套。

台中市勞工局長吳威志強調，台中市外籍移工逾10萬人，人數居全台第2，僑外生近3000人，為落實合法聘僱移工法遵意識，勞工局主動出擊先後進入東海大學、東協廣場及多個社區，透過專題講座及發送傳單推廣法治教育，希望建立民眾正確法治觀念，達到保障國人及移工合法就業目標，回響熱烈，預計年底前舉辦30場次，有需要的社區機構可以主動連繫，勞工局將派員協助宣導。

吳威志說，過去有關移工聘僱法令宣導，大多針對雇主及移工，一般民眾較少參與，可事實上，分析近年來違法案件，民眾缺乏正確認知而誤觸者比例提升，越南籍學生是其中之一，這名外生在逢甲大學華語中心學華語，聲稱為體驗學習成效，就近在逢甲商圈一家小麵攤幫忙。

外生因來台未滿一年，未能申請工作許可證，遭檢舉非法打工，當時，外生與麵攤老闆皆辯稱「無償幫忙」，卻不知沒有工作許可證，老闆即使沒付工資，無論是基於幫忙或學習，只要外生確實涉及勞務，譬如幫忙收拾碗盤、端送餐點等，老闆就構成「非法容留工作」，外生非法打工，雙雙違反就業服務法，分別裁罰15萬元及3萬元，外生並遭限令出境。

勞工局統計，截至9月白領移工因違反就業服務法遭裁罰者有21件，9件是僑外生因不諳法令誤觸；逢甲大學華語中心一名越南籍學生，未申請工作證，卻誤以為無償幫忙不違法，涉及非法打工裁罰3萬元，類此事件時有所聞，勞工局主動出擊，走入校園及社區展開法令巡迴宣導，維護國人及移工合法就業權益。

僑外生誤觸法令遭罰錢很心疼，但後續帶來的影響才嚴重，一名馬來西亞籍應屆畢業生，已有談論婚嫁的台灣女友，決定畢業後留台工作，應聘公司通知7月底就職，前景一片看好，但他利用上任前空檔在夜市打工，疏忽應屆畢業生的工作證，期限只到6月底，未確認工作證有效期限，遭查獲非法工作，打亂原本的人生計畫。

勞工局說，誤觸法令事件，付出代價很慘痛，呼籲僑外生務必小心謹慎，例如課後有工讀需求，應依法向勞動部申請學生工讀許可，千萬不要實習時間與課後工讀分不清楚，實習課程結束仍繼續留在餐廳工讀，未依規定再申請工作證，也屬非法工作要重罰的。

過去移工聘僱法令宣導，大多針對雇主及移工，一般民眾較少參與，台中市勞工局分析近年來違法案件，民眾缺乏正確認知而誤觸者比例提升。（盧金足攝）

(中時 )