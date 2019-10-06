台南市退伍軍人協會公開相挺國民黨立委提名人洪秀柱（前排白衣者）。（程炳璋攝）

高雄市長韓國瑜計畫赴美行程引起討論，前國民黨主席洪秀柱6日參加退伍軍人餐會時爆料自己當年擔任總統候選人時，因拒絕赴美，最後受到傷害，另外對香港連日的社會動亂表示台灣社會應該引以為戒。

韓國瑜選在市政總質詢時赴美爭取華僑支持，引發外界議論，台南市長黃偉哲更以「讓對手撿到槍還附子彈」評論韓國瑜此舉引發的爭議，對「對手」來說，反而比請假赴美還好。

洪秀柱6日參加退伍軍人餐會時表示，韓國瑜訪美之行在市政質詢與爭取選票之間，的確有為難之處，但希望他選舉順利，任何一張選票都不能放棄，不論在海外與台灣都一樣。

洪秀柱認為赴不赴美是韓國瑜的個人考量，「韓國瑜若認為赴美對選情有加分，那就去」她提到美國有一定的影響力，「這個不便明說，但心知肚明」，她爆料，當年自己被提名參選總統時，也有人要她去美國，她考量後拒絕赴美，受到影響，甚至傷害。

台北市長柯文哲認為香港反送中抗爭持續延燒的香港社會動亂，會跨海影響台灣大選，洪秀柱表示事情不用評論太早，「香港亂成這樣，台灣應有所警惕」、「難道台灣也要讓人撿到槍、撿到砲，製造社會動亂嗎？」

洪秀柱認為政治人物不該利用別人的亂象來保衛自己的政權，事實上卻是製造台灣另一種動亂。

洪秀柱預告競選總部將在11月初在東區成立，會邀請包括韓國瑜等各界人士一起相挺。

(中時 )