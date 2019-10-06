台南市長黃偉哲（米色背心）在安養院內與長輩玩冰壺遊戲。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲端午節時曾與監護兒少餐敘，這群少年們向他提到擔任志工趣事，雙方相約在重陽節前一起到安養院當志工照顧長輩，黃偉哲6日履行承諾，與20名兒少到康寧園，跟長輩一起玩互動遊戲。

台南市社會局共列管60多名受保護的兒少，因為從小失依，多住在寄養家庭與兒少安置機構，這群少年直到成年前的法定監護人，幾乎都由台南市長黃偉哲擔任。

黃偉哲今年端午節時曾與這群法定監護子女聚餐，他們向「市長爸爸」提到曾到海邊淨灘當志工，雙方約定重陽節再相聚，要一起到安養院當志工照顧長輩，鼓勵他們用自己能力饋社會。

黃偉哲6日依約出席北區的康寧園活動，園內長輩平均84歲，最年長的許女士已94歲，見到有年輕人來陪伴，顯得心情好。約有20名仍在政府監護中的國、高中生參加，與黃偉哲一起當志工，投入活動與長輩互動。

黃偉哲表示，今天跟我所監護的年輕朋友一起做志工，是因為我們都會面臨生命中的老年期，讓年輕人來幫老年人，將來我們年紀大了，也有年輕人來幫忙我們，是社會上一個良性互動。

(中時 )