頭份佛光山宏法社舉辦重陽敬老活動

頭份佛光山宏法社舉辦重陽敬老活動

頭份佛光山宏法社每年1度的「人間有情●佛光有愛」重陽敬老活動，6日上午在宏法社展開，有2百多位長者齊聚一堂，其中還包括多位百歲人瑞。縣長徐耀昌及立委徐志榮也到場共敬長輩，宏法社監寺如宗法師希望所有長者，永遠都不要認為自己老了，沒有用了，生活經驗與智慧要能傳承與奉獻，與大眾結緣，讓自己的生命再次發光發熱。

在敬老活動中，宏法社與頭份區督導委員會暨各分會，精心安排了幼兒園的節慶獅燈、心之歌舞蹈，青年團的懷舊老歌，頭份佛光會唱團的信仰與傳承獻唱，還有太鼓班小朋友的精采表演，育達科技大學也提供體適能活力操，此外，還有慈善義剪、體適能檢測及益智遊戲讓大家動動手動動腦。宏法社更準備了寓意長壽平安的吉祥麪供大家歡喜享用。

徐耀昌表示，苗栗縣目前走入高齡社會，65歲以上佔人口數的百分之16．3，80歲以上有2萬6千多人，1百歲高齡者更有105位。希望大家多走入宏法社，修身養性，改變磁場，天天抱著歡喜心來禮佛，相信愉快的心境，就能達到長壽健康的目的，活得越久越健康。

監寺如宗法師在開示中指出，秉持佛光山以慈善福利社會的宗旨，宏法社始終在各層面關懷社區，照顧大眾。希望長者們要多愛惜自己，看到自己的價值，願意走出來看到外界的美好，也學習新知，與社會接軌，人活著就要動，就要學習，永遠都不要認為自己老了，沒有用了，生活經驗與智慧要能傳承與奉獻，與大眾結緣，讓自己的生命再次發光發熱。

小朋友敬奉禮茶給在場長者喝。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌希望大家常以佛法洗滌，達到健康長壽。〔謝明俊攝〕

宏法社監寺如宗法師〔左〕帶領大家祈求長者健康長壽。〔謝明俊攝〕

(中時 )