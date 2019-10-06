由前行政院長江宜樺成立的長風基金會，今天邀請前台東縣長黃健庭發表「台東不一樣，9年翻轉台東的故事」演講，講述在台東執政政績。前總統馬英九與鴻海創辦人郭台銘也特別到場來支持，意外促成「馬郭會」，對於這樣的安排，黃健庭則表示他其實感到很意外。

黃健庭解釋，這場演講是長風基基金會例行的演講之一，江宜樺一個多月前就已經邀請他來分享台東治理9年翻轉的故事，他也認為應該讓更多人知道，因此答應了這個邀約，沒有想到馬跟郭會來，這一切都在意料之外。

媒體詢問黃健庭是不是擔任馬郭之間的橋樑？黃健庭表示，其實他們兩個的溝通管道本來就很暢通，但這次透過演講平台讓他們一起坐下來聽，的確感到有點意外，在郭台銘宣布不選後他們第一次碰面，沒想到是這樣的平台。至於是否有人來請他溝通讓郭跟國民黨好一點？黃健庭則說自己份量不夠，不選之後我就回到輕鬆自在的生活到處去演講，回自己家鄉，「沒參與這樣的事務。」

對於黨內整合的問題，黃健庭表示，郭本來參選動機就一直是為這國家，有人鼓勵他直接就獨立參選，但是他還是進入到初選制度，代表他跟這個黨有感情的，儘管最後很多波折跟紛擾，讓他覺得想要脫離這個黨。但是他跟馬英九有很深厚的情誼，在這樣的基礎上將來要怎麼合作對國家是好的，相信他會願意思考。

(中時 )