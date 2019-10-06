承辦這次告別式的華梵禮儀公司，搭建「打火英雄謝志雄、張哲嘉」公奠會場，現場將佈置百合花、蘭花等數千朵鮮花、客製化打造花山，2人遺照背景有消防車並列圖像。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

「台中市警消小隊長謝志雄、 張哲嘉」公奠會場，懸掛「救火英雄」（圖右）及「英勇戰士」（圖左）。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市消防局2名特搜隊員謝志雄、張哲嘉火場中不幸罹難，將在15日於台中市殯儀館景福廳舉行告別式，據了解，蔡英文總統當天將參加公祭，頒贈總統褒揚令，給予警消最高榮譽，並追晉為小隊長；告別式場景今曝光，搭建「台中市警消小隊長謝志雄、 張哲嘉」公奠會場，進場右邊掛著「救火英雄」、左邊「英勇戰士」現場也陸續佈置數千朵鮮花花山，2人遺照背景以消防車並列圖像。

台中市消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉15日告別式，上午9時起舉行公祭及相關褒揚儀節，表彰因公殉職英勇事蹟，屆時，將由蔡英文總統頒發褒揚令儀式，當天來自全國各地打火弟兄等各機關，皆前來參與公祭弔唁、親友自由捻香、贈旗儀式等流程。

承辦這次告別式的華梵禮儀公司，搭建「打火英雄謝志雄、張哲嘉」公奠會場，右邊掛著「救火英雄」、左邊「英勇戰士」輓聯，現場也陸續佈置百合花、蘭花等數千朵鮮花、客製化打造花山，免費贊助承辦喪禮。副總經理張少薰表示，善盡社會責任，配合消防局布置告別式會場及治喪事宜，讓消防英雄圓滿走完人生最後1哩路。

回顧整起事件，台中市大雅區1家鐵皮工廠3日發生大火，消防局獲報後立即派遣特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊，出動各式救災救護車42輛，消防人員93人、義消28人，合計121人前往搶救。當時進入火場救災的西屯分特搜隊員謝志雄、張哲嘉疑似受困火場失去聯繫，最後經緊急救援小組搜救，2人不幸罹難、因公殉職；目前檢警積極調查，火警事發原因，並釐清2人喪命真相。

(中時 )