曾是金鐘入圍常客的溫昇豪，5日以公視《我們與惡的距離》中的「劉昭國」，獲得男配角獎，對於終於拿下第一座金鐘獎，溫昇豪6日凌晨慶功宴時謙稱「我是運氣好」，對於評審指最後是他與同劇的林哲熹PK後勝出，他笑說：「哲熹還年輕，而且我們兩人表演方式不一樣，他外放、我內斂，可能剛好評審青睞我這方式，給我機會。」

龍劭華、溫昇豪今年金鐘獎同時入圍兩獎項，最後各抱回一座。（圖／羅永銘攝）

他同時以民視《雙城故事》入圍男主角獎項，最後敗給以大愛台《菜頭梗的滋味》入圍的龍劭華，但他說不會失落，「龍哥拿一樣嘛！」但他也笑著爆料：「我拿男配時，有被他捶一拳！」他再次強調這次入圍者都是合作過的朋友，所以一點火藥味都沒有，他在後台跟王識賢、吳慷仁、吳政迪一起聊天時都說：「看到大家起好，這種感覺特別好！」

溫昇豪前一天才從法國回來、30多個小時沒睡覺所以一臉疲憊，拿獎後表情也相當淡定平靜，被媒體虧：「你可以興奮一點嗎？」他坦言，如果是9年前《犀利人妻》入圍時得獎，反應可能會high 一點，但這幾年來他心情已經轉換，就算得獎也沒有太多個人特別榮耀的感覺，現在得獎就像小燕姐說的「錦上添花」，「我昨晚想了一整晚沒睡，我是真的不好意思，覺得自己只是比較幸運，他們也都被看見、也都那麼優秀」。不過太太也難得到典禮現場見證了他得獎的歷史時刻，「她在觀眾席，不過我得獎後太忙了，連跟她見一面都沒有空，要擁抱回家再抱」。

溫昇豪民視金鐘慶功宴受訪時一臉疲憊。（圖／記者林淑娟攝）

金鐘落幕，他也透露下週將開始為新戲密集受訓，也是一部大規模的職人劇、良心劇，角色職業剛好與最近的新聞有關，被媒體猜出他可能飾演消防員後，他還舉起手臂露出大塊肌，展現精壯好身材，但透露開拍前仍得接受專業技能的訓練。

(中時 )