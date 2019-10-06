25歲陳姓男子染有嚴重毒癮，經常因案遭警逮捕，陳的父親愛子心切多次原諒，甚至籌錢幫他交保、打官司，原本希望他改過自親，但陳男今年4月出獄後，被家人發現還在裡面吸安，老父一氣之下，終於將他趕出家門。

陳男隨後帶著19歲女友在北市遊蕩，不斷更換旅館流浪，為耍帥還帶著1把改造手槍「防身」，日前前往西門町投宿時，看到巡邏員警動作慌張，行跡可疑遭到盤查，警方後在他的行李內發現手槍及少量毒品，再度遭到逮捕。

據了解，家住新北市的陳男家境小康，不務正業每天在家打網路遊戲，最後更因長期熬夜染上吸安毒癮，家人屢次勸解無效才把他趕出去。

日前陳男移居西門町，找林姓友人過來幫忙搬行李，警方盤查後在旅館房間、行李內陸續起獲槍毒，警方懷疑陳因走投無路，最近可能想以犯毒為生，槍枝就是借來交易時防身用，除依毒品、槍砲罪法辦外，另擴大追查槍毒來源。

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(中時 )