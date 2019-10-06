台北市長柯文哲近日炮火猛攻總統府祕書長陳菊惹議，網路評論家林冠任在臉書PO文指出，陳菊部下出事就卸任，但不久就能再出任大官，護短用人哲學讓人無法認同，柯文哲完全沒必要向陳菊道歉。

林冠任在臉書發文，先是提及總統府資政史明曾在「台灣E新聞」網站寫文章大力批判陳菊是台獨運動的叛徒，甚至不能諒解陳菊2009、2013年訪陸，未申報就見了國台辦主任張志軍。

他指出，如果柯文哲見國台辦官員是重中之重，那麼陳菊當然是真正追尋台獨運動思想者的敵人，何以陳菊見中共高官就沒事可以不追究，柯文哲就該死是中共同路人？

林冠任還說，陳菊部下現任中華郵政董事長吳宏謀，是出事就卸任，卸任不久就能再出任大官，然後屢爆屢任，這種護短用人哲學，真的讓人深深無法認同。

他表示，菊系人馬滿天下的任用方式，更讓人深深覺得是一個強大的反諷，一個負債3000億的城市，一個屢屢爆出弊案卻查不出首謀的縣市，「你昭告天下說這個縣市的大大小小官員都是有這些專長的人？然後這些人走到哪爆到哪，然後卸任總是可以再出任新職？」

林冠任批評，這種毫無責任政治的做法，是深深的不負責任，過去國民黨爆出弊案是很壞，可是國民黨最少很多人是被迫下台後還會淡出政壇，真想讓人問一句話，「陳菊領導政治的哲學，是不是比國民黨還糟糕？」他想問問大家，陳菊這種領導風格是不是比國民黨還壞？

(中時 )