國內醫療外交史上罕見百餘人義診團將於10月2日飛往尼泊爾進行義診服務之行，預計耗資 1500萬元、服務超過2500人次，希望藉由進步的醫療外交經驗，讓全世界看到台灣。

由國際扶輪3523地區號召，連結澳門3450、桃園3502地區共計11個主辦社、50個協辦社與19個藥品醫療器材捐贈單位與眾多扶輪菁英促成的尼泊爾義診行，名為「扶輪心世界情，百人行醫尼泊爾」，昨天在台北舉辦行前誓師大會。

國際扶輪社長期關懷人道，3523地區總監邱鴻基說，這趟義診是偶然的機緣，去年他在加拿大參加年會遇上尼泊爾的總監，得知尼國欠缺醫療資源，因而有了籌組義診的構想，去年他也親自前往尼泊爾探路，了解需求。

這次國際義診的國際服務委員會主委彭世偉指出，尼泊爾有嚴重口腔衛生問題，影響60％孫童、70％成人，更可能引起細菌感染、牙周病、心臟病與糖尿病等慢性病，而台灣擁有優良醫療技術與資源，可以分享到全世界。

邱鴻基指出，感謝扶輪社友齊心協力、不眠不休籌措活動、行程與訓練，出錢出力捐贈3台超音波、200台輪椅與500副眼鏡，還有心電圖、血糖機等器材與價值50萬元藥品。

為了協助提升尼國醫療品質，此行包括設立1間心導室，可以救助觀光客心臟病突發之用；捐贈2台牙醫診台與幫忙訓練口腔外科醫師，幫助當地人愛嚼檳榔引發的口腔癌治療。

首次參加國際義診的忠孝醫院消化內科主治醫師蕭奕宗表示，以前當兵就在馬祖，做過偏鄉的醫療，所以也想利用此機會看看尼泊爾當地的醫療狀況，提供當居民一些醫療的幫助或諮詢，不過，當地特有疾病與語言溝通最需要克服。

對於國際扶輪3523地區而言，尼泊爾國際醫療服務只是起點，期盼帶給當地居民更多醫資源，提升衛生知識，改善身體健康；更期待未來拋磚引玉，可以籌辦更多國內外義診服務，造福更多有需要的人。

(中時 )