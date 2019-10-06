美國總統川普彈劾調查核心人物朱利安尼（Rudy Giuliani），今天淡化自己的角色，說美國外交官及烏克蘭官員這個夏天就烏國打擊貪腐一事草擬聲明稿時，自己並未深入參與。

前川普政府駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）3日告訴國會議員，朱利安尼曾說，烏克蘭需要對外發布打貪聲明，且內文應提到川普政敵拜登（Joe Biden）次子韓特（Hunter Biden）曾擔任董事會成員的天然氣公司Burisma。

對此，朱利安尼今天表示，佛克爾與美國駐歐洲聯盟（EU）大使桑德蘭（Gordon Sondland）曾針對烏克蘭發布打貪聲明一事找過他，要求他對草擬中的聲明草稿提供建議。

朱利安尼在訪問中告訴路透社：「他們對這份聲明有一套想法，來問問我的意見，就這樣。」他拒絕回答他提供什麼建議，只說：「我只參與一點點，我甚至從來沒有看過這份聲明稿。」

根據率領彈劾調查的幾個美國聯邦眾議院委員會所持證據，這份聲明稿，是烏克蘭為確保總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）能在華盛頓與川普見上一面，所必須實踐的步驟之一。

在給國會委員會的證詞中，佛克爾表示，朱利安尼曾打電話給他與桑德蘭，說「烏克蘭總統需要對打擊貪腐一事發表相關聲明」。

佛克爾與澤倫斯基幕僚討論過後，於8月16日收到烏國高階幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）撰好的聲明草稿，但內文沒有提到2016年，也沒提到韓特2014年至2018年效力的Burisma。

佛克爾作證時指出，他於是再度跟朱利安尼溝通，而朱利安尼說他認為聲明應該特別提到Burisma公司和2016年的「通俄門」指控，但「對話中並沒有提到副總統拜登」。

佛克爾因此動手修改烏國聲明稿，納入朱利安尼所要求的幾項要點，但葉爾馬克不希望內容提及Burisma或2016年，佛克爾也同意他的看法。

這份聲明最後不了了之，遭擱置一旁。

朱利安尼等人曾對拜登做出無事實根據的指控，直指拜登擔任美國副總統期間曾為阻止烏國對Burisma的調查，而想方設法讓一名檢察官丟差。

拜登否認指控，且從未有相關證據佐證相關指控。

川普7月25日在電話中對澤倫斯基施壓，要他調查拜登父子。這通電話如今成了川普彈劾調查的基礎。

佛克爾在國會作證時表示，他認識拜登24年，並不相信這些針對拜登的指控。拜登目前是民主黨陣營中，最有希望拿下總統提名資格的參選人。

(中央社)