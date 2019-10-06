98對牽手超過半世紀的佳偶，盛裝打扮出席表揚典禮。（王文吉攝）

白金婚劉允洲、劉林阿賀夫婦，經媒妁之言，牽手71年。（王文吉攝）

張相柳、張凃阿却邁入白金婚，四代同堂一起參加表揚活動。（王文吉攝）

年屆9旬的江金玉、江吳月圓夫婦，結縭70年。（王文吉攝）

世上最浪漫的事就是一起慢慢變老，台中市潭子區有98對佳偶6日獲金婚、鑽石婚、白金婚表揚。副市長楊瓊瓔到場祝福，並分享媒妁婚約趣事，她說，有阿公直到洞房花燭夜才看到太太如花似玉，鬆了口氣說「幸好沒有娶到嘴歪、流眼油的。」現場隨即響起哄堂笑聲，台下更有家屬笑說「那不就跟對樂透一樣！」

潭子區公所6日舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚表揚活動，有98對佳偶牽手超過半世紀，其中3對年過九旬夫婦結縭超過70年，感情和睦令人稱羨。副市長楊瓊瓔頒贈琉璃紀念品，立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、賴朝國也到場獻上祝福。

楊瓊瓔表示，剛剛跟長輩寒暄時，有阿公、阿嬤在婚前都沒看過對方，她問阿公說「當洞房花燭夜時，你看到妻子如花似玉，心情怎樣？」阿公說「安心了啦，幸好沒有娶到嘴歪、流眼油的。」現場隨即響起哄堂笑聲，台下更有家屬笑說「那不就跟對樂透一樣！」

楊瓊瓔說，白金婚攜手70年，難免會意見不合，有阿公傳授秘訣說「想想太太優點，就不會生氣了。」在場老夫老妻都是家庭幸福、社會安定的力量，市府非常敬重。洪慈庸笑說，她自己才結婚2年，距離入門金婚50年還有很長時間，要走過這麼久的歲月，實在不簡單。

年屆9旬的江金玉、江吳月圓夫婦，結縭70年，育有3男3女，子孫滿堂。江金玉說，夫妻常吵架不好，會影響孩子心理，多想想對方優點，忍一忍就沒事。另對白金婚劉允洲、劉林阿賀，經媒妁之言，牽手71年，劉允洲經驗分享「夫妻要學習容忍，才能使婚姻更美滿。」

潭子區今年表揚的金婚有62對，鑽石婚32對及白金婚4對，合計98對。區長林國聲表示，他在長輩身上看到真愛力量與照顧對方一生一世的承諾；夫妻間能相互扶持，白頭到老，實屬難得，期勉成為年輕夫妻最佳典範。

現場推出香檳塔，邀請受獎代表一同倒香檳慶祝。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔分享媒妁婚約趣事。（王文吉攝）

立委洪慈庸笑說，她才結婚2年，距離金婚50年還有一大段路要走。（王文吉攝）

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