▲立委蔡培慧陪同小朋友與家長共讀蝴蝶生態等繪本。（民眾提供／楊樹煌南投傳真）

由台灣閱讀文化基金會發起的「愛的書庫」與立法委員蔡培慧共同主辦的親子共讀技巧分享與好書選讀活動，今6日在埔里圖書館舉行，立委蔡培慧特別前往與小朋友共讀繪本；埔里鎮長廖志城鎮長、議員陳宜君及葉仁創也到場和60多位大小朋友同樂共讀。

「愛的書庫」是921震災後，基於「用閱讀撫平傷痕」，從南投重建區所發起的共讀活動，並在921震災重建基金會協助下，於草屯鎮虎山國小成立第1座「愛的書庫」；目前已從重建區擴及全台各校，連6個離島都已成立書庫。

蔡培慧今天陪小朋友共讀的繪本包括蝴蝶生態、情緒教育、民間信仰等，她在陪讀後說，「好羨慕現在的小朋友啊」！因小時候是自己探索閱讀，現在，有經驗豐富的老師帶領，與家長一起為孩子說演故事，透過活潑的方式培養孩子們的閱讀興趣，也拉近師生及親子間的距離。

南投縣「愛的書庫」親子共讀活動，迴響十分踴躍，開放報名不久就已額滿，本月19日將在旭光高中圖書館舉辦。

(中時 )