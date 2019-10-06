陳玉鳳臉書全文。(圖／翻攝自臉書)

王瞳和馬俊麟爆出不倫戀，讓正宮梁敏婷火大開告，日前王瞳帶著媽媽和阿姨到馬俊麟家「講清楚」，結果阿姨竟狂譙正宮沒管好老公引起眾怒，王瞳和馬俊麟只好火速開記者會致歉，本以為要澄清，沒想到馬俊麟一句「無法控制感情」，疑似認愛，被大批網友痛罵渣男，眼見風波越演越烈，王瞳爸也加入戰局，痛批梁敏婷。

台灣護理師協會理事長陳玉鳳在臉書談論王瞳和馬俊麟，「不解戲都下檔了，為什麼還有人一直要入戲，然後浪費大家的時間和版面，是真的有問題還是心機深，想要操作讓人身敗名裂」，此PO文被王瞳爸轉發後，引起網友熱議，有人問「如果是你的女兒發生這種事情你也會接受嗎？」他也強調「問題沒有(問題就是沒有），馬王沒有任何對不起她，有婚外情？卻告侵權，只能證實馬太太有人指點，因為這種方式才能有勝算機會！」

還有人質疑，王瞳若沒錯，為何要帶媽媽、阿姨夜闖馬俊麟家，王瞳爸則說其他是不重要，最大問題是記者會，「澄清記者會竟變自認婚外情，女兒認錯是對浪費社會成本及大家時間認錯，不是婚外情」，他也強調馬太太是告侵權，為什麼要認錯婚外情，「律師已經下令封口了！靜待司法調查吧，不信真理喚不回。」

(中時電子報)