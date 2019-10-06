網友爆卦，北市府顧問蔡壁如在「台灣阿北聯誼會」LINE群組上，貼出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，標題還下「國際醜聞！國恥！」引發爭議。（摘自PTT）

蔡英文總統論文話題延燒，有網友在PTT踢爆，北市府顧問蔡壁如在LINE群組貼出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，標題還下「國際醜聞！國恥！」引發爭議，蔡壁如6日受訪指，她只是貼上去，也沒講什麼，「1450不需要這樣敏感」。

網友爆，北市府顧問蔡壁如在有216人的「台灣阿北聯誼會」LINE群組，發出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的新聞連結，還寫下「國際醜聞！國恥！國恥！結尾講沒有博士學位可以當總統，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！」

蔡壁如今日在出席柯文哲簽書會受訪表示，很多群組都在貼這個，這群組在2016年的前身是小英的「鱸鰻會」，當時總統挺小英、市長挺柯，後來轉成阿北後援會，她只是貼上去提醒一下，也沒講什麼，這樣就覺得是在攻擊？「1450會不會太…不需要這樣敏感」。

蔡壁如說，自己是從醫院出來的，沒有任何意思要攻擊蔡的博士論文，論文就像醫學報告一樣，有就有、沒有就沒有，她也是醫院出身寫報告的，這都有一定程序，不需要質疑這種事。

她也強調，去年柯市長的葛特曼事件也是如此，明明並非事實，但社會上仍有2成的人還在傳，所以針對這次論文事件，她也只是提醒有這樣的一件事。

(中時 )