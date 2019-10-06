桂格瑞斯滿貫全壘打。(洋基臉書)

洋基與雙城的第2戰沒有出現煙火秀，全場只有桂格瑞斯(Didi Gregorius)一發滿貫轟。桂格瑞斯揮出去就沒打算立刻跑壘，因為這次被他猜個正著。桂格瑞斯知道對方會投直球，然後用全力打到了這一球，既是「力敵」也是「智取」，難怪他對此表示「好滿足」。

雙城中繼投手杜菲(Tyler Duffey)首戰4球K掉桂格瑞斯，今日兩人滿壘時狹路相逢，桂格瑞斯說：「我回想前次被三振，他在兩好球時投了一球挖地瓜的(滑球)，然後用一顆直球把我三振。這次我兩好球時又看到挖地瓜的曲球，我就猜到下一球了，所以我打擊出去之後的反應會是那樣。」

桂格瑞斯的預料分毫不差，杜菲果真又在挖地瓜之後送出直球，而且是連續兩顆，第2球被他打個結實，拉打到洋基球場最淺的右外野牆外。

轉隊到洋基第5年，今年是桂格瑞斯最差的一季，韌帶手術又讓他缺陣大半季，82場16轟、61打點雖然不錯，整季打擊率只有0.238，但9月份平均0.190。對雙城首戰他3支0，今日1轟1安讓他找回信心。總教練波恩(Aaron Boone)說：「對手想引誘Didi追打壞球，但我知道Didi能做到的。當你以為擊倒他了，他仍有辦法給你重重一擊。」

(中時電子報)