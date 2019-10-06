民眾要選擇幫助公益團體，除了捐贈現金、實際物資外，順手捐發票也是一種方式，對一般民眾較無壓力，收集的數量一多，中獎機率也相對跟著提升，但近年由於消費習慣、電子發票普及等因素，募發票變得不容易，北台南家扶統計，與往年相比，數量減少一半以上，6日也發出「發票貴人」募集令，只要說出通關密碼，就能捐出手機或雲端中的電子發票，幫助弱勢。

北台南家扶主任莊淑惠指出，「發票助學工程」從1995年開始推動，以每2個月一期的發票數量來統計，在較為鼎盛的時期，每期平均都能募到近12萬張的發票，中獎金額也在10萬左右，還曾對中過200萬的特獎，24年來累積1600多萬獎金，也讓800多位弱勢青少年能順利升學自立。

莊淑惠說，但以7、8月這期統一發票為例，北台南家扶募得發票不到4萬張，與上一期相比也短少約2萬張，分析原因後，有可能是因為近年增設千萬獎金，讓民眾提高保留發票的意願，加上發票捐贈較無壓力，多數社福團體都會募集，還有消費習慣改變，電子發票的使用普及，都影響到發票的募集。

財政部推行電子發票多年，而近年流行的網購、電子支付促進普及率，針對社福團體也有推出電子發票愛心捐的活動，消費者在購物時，可指定特定單位捐贈做愛心，只要指定捐贈碼就能完成，北台南家扶中心的發票捐贈碼是「2085」，呼籲民眾發惠愛心，成為家扶兒的「發票貴人」。

(中時 )