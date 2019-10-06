日職季後賽高潮系列賽（Climax Series，簡稱CS）首輪採取3戰2勝制，已取得1勝的樂天會拚盡全力搶勝，因此對戰軟銀的賽事中，昨日飆出155速球的宋家豪再次登板，今日同樣火球連發，雖然被敲2安不過同樣送出2次三振無失分，可惜的是樂天無法逆轉戰局，最終以4比6敗給軟銀，系列戰1比1遭到扳平。

樂天與軟銀今日的高潮系列賽，雙方在首局都有攻勢，樂天率先取得1分後，下半局軟銀柳田悠岐敲出陽春炮將比分追平；樂天昨日單場雙響炮的淺村榮斗，3局上半又開轟，不過下半局柳田敲長打將比分追平，洋炮戴斯派耶(Alfredo Despaigne)接棒敲出2分炮，將比分超前成4比2領先。

4局上半淺村在滿壘時又敲長打，為本場第3度比分追平，不過下半局美馬學又挨轟，福田秀平陽春炮將樂天先發投手美馬學打退場。5局下半軟銀又靠戴斯派耶安打追加分數，前半場結束由軟銀以6比4領先。

全力搶勝的樂天在7局下半押上宋家豪，他昨日登板中繼1局讓對手三上三下，還有2球飆速155公里刷新個人在一軍球速紀錄，且送出兩次三振。今日宋家豪連2天登板，先讓中村晃飛球出局後，再讓前3打席都敲安且有全壘打表現的柳田悠岐揮大空棒三振出局，柳田甚至因揮棒太用力連頭盔都飛掉。雖然連續被2名洋將敲安打，不過宋家豪及時回穩，再讓今日也開轟的福田秀平三振出局，無失分下莊。

宋家豪今日中繼1局，面對5人次被敲2支安打，不過也送出2次三振，最快球速154公里，不過可惜樂天打線沒有在比賽後段及時發揮，最終以4比6敗給軟銀，高潮系列賽首輪樂天與軟銀戰成1比1平手。

(中時電子報)