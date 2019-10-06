中鋼廠區今天下午1時30分許，廠內原料輸送帶發生自燃，並短暫冒出濃煙，場內消防車立即前往灌救，火勢在40分鐘後完全撲滅，所幸沒有人員受傷。中鋼指出，這是原料堆置場將配料放在輸送帶途中發生的意外，目前自燃原因不得而知還需調查，但強調生產未受到影響。

(中時 )