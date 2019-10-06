中鋼輸送帶不明原因自燃 生產未受影響 15:592019/10/06 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中鋼廠區今日輸送帶不明原因自燃，所幸生產未受影響。（里長洪富賢提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼廠區今天下午1時30分許，廠內原料輸送帶發生自燃，並短暫冒出濃煙，場內消防車立即前往灌救，火勢在40分鐘後完全撲滅，所幸沒有人員受傷。中鋼指出，這是原料堆置場將配料放在輸送帶途中發生的意外，目前自燃原因不得而知還需調查，但強調生產未受到影響。 (中時 ) #自燃 #輸送帶 #中鋼 #影響 #原料 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》摜破10900，惟月線挺住 10:512019/10/03 財經 台股逐洞賽－證券分析師黃勇文 16:002019/10/03 財經 台電突然停電 高雄6區受影響停水 19:452019/10/03 生活 大同：持股5成大同美國聲請重整 獲法院核准 21:052019/10/03 財經 周末轉涼東北部注意大雨 下周恐生颱 08:432019/10/04 生活 豐興下周盤價 平盤機會高 04:102019/10/05 證券．權證 港鐵受示威損失大 股價仍未跌夠 20:532019/10/05 財經 木材原料豐富 柚木家具內外通吃 04:092019/10/06 焦點新聞 哈吉貝變強颱機率高 台北宜蘭有雨 07:442019/10/06 生活 吳德榮：國慶連假前3天「秋高氣爽」 09:262019/10/06 生活 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 桃機地勤疑出包 空橋撞上日航波音787客機 - 社會 人妻哭哭 懷第2胎老公不碰她 竟因女兒頭頂有「嘉明味」！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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