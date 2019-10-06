「2019台中樂器節」首度移師城區熱情登場，為爵士音樂節暖身。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市的秋天是音樂浪漫季節！台中市文化局主辦的「2019台中樂器節」在市民廣場熱力登場，邀請國內、國外跨國樂團聯演，6日有「樂曲之王」樂器演奏決賽，並邀請國內外樂團演出，現場熱鬧滾滾，緊接著「台中爵士音樂節」再將於11日起一連10天在市民廣場及山海屯各區共演出50多場，以音樂引爆中台灣的熱情活力。

台中樂器節首次從后里區移師城區擴大舉辦，5日及6日在市民廣場及草悟道邀請國內、國外跨國樂團聯演。5日晚間開幕的「融合之夜」邀請德國鋼琴手Julian Moreen、義大利薩克斯風手Claudio Jr De Rosa、聖露西亞吉他手Ronald Boo Hinkson；6日則有美國Woody Witt及台灣樂手徐崇育 ＆ Soy la Ley古巴爵士樂團，演出者堅強陣容眾星雲集。

此外，在小舞台區規劃在地音樂團體接力演出，演奏民眾曲目耳熟能詳、活力四射的樂音，全國音樂大賽常勝軍雙十國中管樂團帶來流行改編樂曲；「貓頭鷹SAX重奏團」及「后里愛樂薩克斯風重奏團」也有精彩演出，與民眾分享美妙樂音。

活動結合觀光行銷，周邊規劃「樂器市集」，有超過三分之二都是來自台中或后里的樂器廠商；「樂器醫院」則提供清潔、保養及維修等服務，讓民眾的老舊樂器，重獲新生命。

今年「台中爵士音樂節」邀請波蘭葛萊美獎得主Anna Maria Jopek等來自10多國家的國際頂尖爵士樂手演出，將於11日至20日分別在主場市民廣場及副場地港區藝術中心清水廣場、台中市立圖書館豐原分館及霧峰立法院中部園區等地區，陸續推出總數多達50多場演出，邀請民眾在微涼秋夜一起分享浪漫的爵士樂。

(中時 )