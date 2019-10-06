國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今（6）日下午至板橋健華新城，為國民黨立法委員參選人林國春站台。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今（6）日代夫出征，下午來到板橋健華新城為國民黨立法委員參選人林國春站台，數百位民眾熱情迎接，將活動中心擠得水洩不通。李佳芬致詞時感動地頻頻道謝，並向台下的支持者喊話，努力一定會有好的結果，「烏雲不可能永遠遮蔽陽光，不可能永遠遮蔽月亮」。

今下午李佳芬在周錫瑋陪同下至板橋健華新城站台，周錫瑋致詞時指出，當年韓國瑜擔任立委時全力推動眷村改建，讓台北縣成為全國第一個眷村改建完成的縣市，周錫瑋表示，「韓國瑜就是我們的家人、兄弟，佳芬就是我們的弟妹，這麼好的一個人，一定要讓他當選，讓台灣人民的苦可以解脫，讓中華民國重新強盛」。

李佳芬致詞時一開口便不斷感謝台下支持者，並感性的說，最近有很多不認識的長輩、兄弟姊妹，一看見她就抱著哭，鼓勵她一定要堅持、勇敢，對此李佳芬也向大家信心喊話，「我們的努力一定會有好結果」，沒有私心，都是為了國家社會更好。

談到台灣現況，李佳芬則遺憾表示，台灣本來是很善良的民風，但經過很多烏漆抹黑的動作，現在大家聽最多的一句話就是，「台灣是怎麼回事？」不過李佳芬也強調，「烏雲不可能永遠遮蔽陽光，不可能永遠遮蔽月亮。」，明年1月11日大家一定要支持韓國瑜、支持林國春。

(中時 )