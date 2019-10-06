文化部規畫將國父紀念館圍牆拆除改為開放式的設計，台北市正和里長尹俊富說，多數居民反對文化部的規畫，根本是意識形態作祟，如果政府有這麼多錢可拿來蓋地下停車場，為何要拆圍牆？文化局副局長田瑋表示，國父紀念館為指定古蹟，文資法規定，圍牆是古蹟的一部分，如要修復也要宋文資會審查，審查前也必須先開公聽會。

國父紀念館被列管為指定古蹟，如今文化部規畫想將圍牆拆除修復，對此，附近的里民強烈反對，尹俊富說，文化部可利用經費蓋地下停車場，而不是做些沒意義的修復，當初國父紀念館的圍牆和欄杆都是由王大閎設計，別具意義。當地居民長期爭取蓋地下停車場，文化部卻置之不理，來搞這些意識形態。

正聲里長陳秀蘭說，里民認為國父紀念館是國家指定古蹟，不是說拆就拆。說好聽是修復，但其實是惡意拆除。每次政黨輪替是不是就要修復一次？根本浪費公帑，政府應該要關心經濟，而不是搞意識形態。

針對國父紀念館拆除圍牆田瑋表示，先前文化部的規畫有被文資會駁回過，這次文化部要先招開「公聽會」，將里民的意見和規畫送到文資會後才會進行會議的安排，目前據文化局了解，文化部尚未送件，但已開過公聽會，所以最快也要等到11月才可能招開文資大會。

(中時 )