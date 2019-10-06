自10月1日起15項交通新制即將上路！其中，車輛轉彎或變換車道未依規定打方向燈，加重開罰1200元、行經人行道未暫停禮讓身障者通過，最高可罰7200元；台中市警二分局加強宣導，邀請小小警察騎上小警車，貼心提醒叔叔阿姨，10月交通新制上路，勿違規遭罰。
台中市警二分局中友百貨廣場前舉行「2019中友兒童劇場–波力的安心假期活動」，進行交通宣導，小小警察騎上小哈雷機車配合波麗士大人一同交通宣導，可愛模樣萌翻，
現場大小朋友進行交通安全問答闖關遊戲進行體驗，包括，「交通安全 」、「新興毒品偽裝」有獎徵答活動，答對民眾獲得「精美禮物」，警方貼心提醒民眾，享受美食、逛街購物，但也要注意切勿違規併排停車、開啟車門前更應先注意後方人車 狀況，避免發生交通事故。
警方讓民眾了解，最新修正交通安全相關法規，包括駕駛 電動自行車未戴安全帽罰300元、酒駕成年同車乘客最高罰3000元、酒駕拒測罰 18萬元、未停車接受交通稽查而逃逸最高罰3萬元…等，同時宣導新興毒品、防扒竊、打詐等犯罪宣導。
(中時 )
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