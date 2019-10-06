匡進福以許多老厝的舊建材堆砌出結合閩式及蒙古塞外風情的建築，以藝術村方式呈現。(莊曜聰攝)

有瘋癲手指畫家稱號的藝術家匡進福，小時候體弱多病，是醫院常客，卻意外得到同在住院的前輩畫家指導畫技，再靠著多年來自己持續摸索，學會用手指代替畫筆，繪製出一幅幅的人像畫，在經營的藝術村內設置空間，展示畫作供民眾欣賞，他有感近來政局紛擾，動手畫了一幅慶祝雙十國慶的手指油畫，內有藍、綠兩黨參選人，期許藍綠和諧。

匡進福說，他小時候住院，向隔壁床畫家學得基本技巧後，因為家境清寒，沒法繼續學習畫藝，只能靠自己摸索，他最喜歡觀察人的五官表情，再用有點誇張的方式呈現出來，國、高中時代，甚至會把畫作賣給同學，來籌措生活費及醫藥費，他的人物畫作表情誇張，有點抽象畫的味道。

他最新創作的這幅手指畫，以中華民國國旗當作襯底背景，人物主角則是蔡英文總統和高雄市長韓國瑜，匡進福說，這2人分別是民進黨、國民黨的總統參選人，其中韓的表情微笑中有點無奈，有期盼黨內能團結的隱喻，蔡則表情平和中帶點拘謹，有面對難關等待突破的意味，這幅畫用意在期許不分黨派顏色，大家團結一心，慶祝國慶，也為台灣前途努力。

匡進福近年來在台南學甲購地，並以許多老厝的舊建材堆砌出結合閩式及蒙古塞外風情的建築，以藝術村方式呈現，也是攝影愛好者取景的好地點，也歡迎民眾前來參觀。

(中時 )