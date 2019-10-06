投入長照2年時間，曾被照顧者鄙視、不願正眼一瞧，何美珠中年轉職、熱忱投入，當有天那長輩握著她的手說「何小姐，若不嫌棄把這當自己家」，她立刻紅了眼眶，5日更以55歲之姿，獲得屏東縣政府長照「新人獎」。

根據統計，屏東縣老年人口比例攀升至16.87％，相較全台14.8％高出許多，不僅照顧需求提高，也讓第一線長照人員倍加辛勞，目前全縣長照人員達3663人，今年迄今有1萬909人接受各項服務、達237萬3276人次，為向辛苦長照人員表達謝意，屏縣舉辦首屆表揚大會。

榮獲新人獎的何美珠，為照顧因病住院兒子而結束30多年餐飲事業，面臨中年轉職意外在報紙上發現居服員培訓課程，讓她一頭栽入；「人與人相處是這分工作最困難的地方」，她說，照顧對象的不信任、甚至鄙視，都曾讓她受傷。

她舉例，有次到個案家才剛開口自我介紹，對方一句「煮飯的就煮飯的，還有什麼名字」，但她不以為意，仍全心投入照顧，直到某日對方拉著她的手說，「何小姐，記得把這裡當作自己家」，讓她知道付出已經得到收穫。

也曾遇過智能障礙患者常會玩弄排泄物，陪同外出時更坐在馬路大吼，引起員警關心，眼見相勸無效，只好跟他一起坐在地上說，「這樣就不漂亮了，姐幫你洗香香」，見對方遲疑一下後便牽著她的手繼續散步，家屬見狀一句「美珠謝謝妳」，這句話就是她能堅持走下去最大支持。

(中時 )