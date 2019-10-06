南投縣草屯佑民醫院旁的全家便利商店，成為全縣第1處騎樓全面禁菸的公共場所後，衛生局又公告國姓鄉石門村鄉土步道也從10月份起全面禁菸，成為縣內繼信義鄉羅娜花海景觀步道後，公告為縣內第2處「無菸步道」，不但頗具「健康覺醒」意義，並讓營造無菸環境的目標再往前跨出一大步。

南投縣衛生局表示，國姓鄉石門村鄉土步道是民眾常去健走的公共場所之一，其中，不乏親子或銀髮族，不過在運動過程中，經常可見癮君子吞雲吐霧，使得園區飄散陣陣菸臭味，無形中讓前往散步或健行運動的民眾，被迫吸入2手菸或3手菸，造成身體健康的危害。

經由社區民眾的反映下，國姓鄉公所遂向縣衛生局提出加入「無菸步道」申請，該局也已依程序公告，並強調，緩衝、勸導期迄9月底結束，10月1日起違規抽菸者，將依菸害防制法處2000元至1萬元不等罰款。

南投衛生局也呼籲民眾，公共場所全面禁菸已成全民運動，繼無菸校園、無菸公園後，進而菸害防治工作擴及非法定的室外公共場所，國姓鄉石門村鄉土步道再度加入無菸步道，顯見大家對無菸環境有更進一步的體認，並也期待癮君子能及早戒菸，共維健康。

☆吸菸有害健康☆

(中時 )