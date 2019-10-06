紅妃木瓜個頭壯碩，外形像是「土木瓜」但汁多味甜，遠勝土木瓜。〔謝明俊攝〕

陳姓木瓜農是三灣第1個栽植紅妃木瓜的農民，對自家木瓜非常有信心。〔謝明俊攝〕

苗栗縣三灣近5年來興起紅妃木瓜種植，由於汁多味甜肉厚，引來許多消費者好評，近來正值紅妃木瓜盛產期，許多前往南庄或台3線遊覽的遊客，途經三灣都會下車採購。由於今年中南部木瓜因遭暴雨影響，產量銳減，但三灣紅妃木瓜幸運地未受影響，正常產出，也出現供不應求現象，價格比起去年略漲5至10元，產季預估可到11月止。

苗栗三灣向來以三灣梨、甜柿等水果著稱，自從4、5年前，有在地農民開始試種紅妃木瓜，發現品質相當優良，不僅個頭大，肉質厚實，水分多且甜，原本只是自種自吃，但經許多遊客吃過讚不絕口，逐漸打開知名度後，目前已有不少農戶改種紅妃木瓜，面積約近5公頃，由於銷量逐年攀升，產量不敷銷售，栽植面積有逐漸增加之勢，已成三灣另一項優質水果。

據三灣陳姓木瓜農表示，紅妃木瓜外表與以前傳統俗稱「土木瓜」長得相似，有些消費者誤認成土木瓜，事實上，紅妃木瓜是由台灣農友公司改良後，拿到三灣地區推廣，他是首先栽種，經過長時研究栽植技巧，到5年前，附近農戶發現紅妃市場看俏，才紛紛跟進。

目前栽種販售紅妃木瓜的農戶及攤商，多半集中在三灣往南庄的苗20縣沿線，由於現在正值盛產期，沿路都可見到販售木瓜的攤位，由於月前中南部遭遇多次暴雨影響，造成木瓜倒伏，產量銳減，三灣地區的紅妃木瓜幸運未受雨災影響，正常產出，不少中南部水果盤商還專程到三灣批貨，造成三灣紅妃木瓜供不應求，價格略較去年漲5到10元。

木瓜農教導民眾如何辨識木瓜熟度。〔謝明俊攝〕

三灣紅妃木瓜目前正值盛產期，但因供不應求，價格較去年小漲5到10元。〔謝明俊攝〕

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