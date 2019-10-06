李欣恬／台北報導

根據《聯合報》報導，國父紀念館景觀改造工程將拆除周邊欄杆圍牆、變更現有升旗台及國旗旗桿等情事，國父紀念館表示，關於景觀改造工程計畫的設計規劃內容，「從來沒有變更現有升旗台及國旗旗桿，希望外界不要有刻意政治化之誤導。」

國父紀念館表示，有關基地周邊欄杆的改善，不在館方原先規劃，是根據北市府建議，「本館景觀改造工程計畫於107年8月16日提送台北市都發局進行都市審議時，審議會決議『基地周邊欄杆（含基座）建議取消，以增加國父紀念館更佳之視覺穿透性及與市民活動介面之親和性』，本館據以提出規劃設計。」

國父紀念館指出，「整體景觀改造工程設計規劃過程，曾辦理2次公聽會、2次專家學者諮詢會、4次里民與活動團體說明會，充分與各界溝通並聽取意見。」

關於整修，國父紀念館表示，館方從61年5月16日啟用到現在，有長達47年尚未大幅整修，不管是建築物、園區及設備皆老舊，考量使用安全，亟待更新與整修。

由於國父紀念館在108年5月3日依《文化資產保存法》公告指定為台北市市定古蹟，在景觀改造工程計畫設計規劃過程中，都很注重專家學者與民眾之意見，也尊重台北市文資審議結果，未來會依照文資審查決議內容配合辦理，打造安全與親和的活動空間，提供給社會大眾美好的生活環境。

(中時 )