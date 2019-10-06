彰化縣政府創辦「2019國際海牛文化節」帶來不同凡響的體驗。（吳敏菁攝）

彰化縣政府創辦「2019國際海牛文化節」帶來不同凡響的體驗。（吳敏菁攝）

彰化縣政府創辦「2019國際海牛文化節」帶來不同凡響的體驗。（吳敏菁攝）

芳苑上千公頃一望無際潮間帶，孕育獨一無二海牛文化，彰化縣政府創辦「2019國際海牛文化節」，牛車踩街嘉年華、鐵馬探索之旅、潮間帶生態體驗和市集，引領深入漁村多采風貌，搭乘牛車踩著浪花、海中央品鮮蚵，遊客們感動「牛伯伯帶來不同凡響的體驗」。

芳苑潮間帶黃牛下海是全球獨有活遺跡，但黃牛可不是天生愛下水，得經漫長訓練，後來鐵牛車興起，全村只剩幾戶農戶養海牛，傳承到第3代，轉型休閒產業，打響名氣。

彰化縣長王惠美說，縣府首次舉辦海牛文化節，希望不要讓海牛文化絕跡，轉型觀光產業，引領人們搭海牛車感受潮間帶的廣袤、豐富，海中央採蚵、烤蚵、吃蚵，絕對是城市人體驗不到，希望喚起更多關心、照顧海牛，讓海牛文化綿延，傳遞漁村特色，增加漁民收入。

「海風徐徐、黃牛慢慢」遊客驚艷潮間帶似乎走不到盡頭，海牛伯伯簡直引領到了「天涯海角」，感受海天遼闊；目前芳苑只剩下7隻海牛，農委會畜產試驗所長黃振芳表示，30年前將台灣黃牛保種，進行命名與技術移轉等產業鏈延伸，目前台灣有超過600頭台灣黃牛，希望透過活動將海牛文化推向國際。

芳苑鄉長洪和炉指出，芳苑很有多特色，海牛文化是2016年彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。

活動還規劃鐵馬探索，迎風遨遊漁村景色，牛車裝飾打扮在芳苑市區踩街，還有蚵嗲、海鮮炒麵、炸梭魚及冰淇淋提供免費品嘗，彰化區漁會、彰化青農也端出優鮮農漁產品，遊客行囊滿滿，體驗了獨一無二的芳苑，「天涯海角最美一隅」。

(中時 )