台中市文化局為宣傳台中市立美術館的籌備興建及推雕塑藝術，6日起在大墩文化中心推出「空間魔術師一雕塑之都傳奇」雕塑主題展， 文化局長張大春指出，台中以雕塑藝術發展聞名全台，但不會止於現狀，未來一定會全力推動各項雕塑與公共藝術。

台中市立美術館動土開工，預計在2022年完工，文化局為宣傳籌備興建，推廣台中代表性的藝衛發展特色，邀請成功大學教授蕭瓊瑞策展，推出「空間魔術師一雕塑之都傳奇」雕塑展，在大墩文化中心展至10月23日，6日舉行開幕儀式。

張大春致詞表示，台中市的雕塑創作、公共藝術及景觀藝術發展相當蓬勃，有最早設立的地方性雕塑團體「中部雕塑學會」及首座以雕塑為主題的「豐樂雕塑公園」。台中雕塑藝術已高度發展，但不會止於現狀，未來將再推動雕塑與公共藝術建設。

蕭瓊瑞表示，展場雖在有限的室內展場，但是，台中雕塑家的作品卻仍散發出高度能量與辨識度，令人驚艷，期許未來能策劃更大規模的戶外露天雕塑展覽型態，展現台中蓬勃的雕塑藝術能量。

「空間魔術師一雕塑之都傳奇」邀集3名知名雕塑藝術家，年代從日治時期跨越到現當代，媒材横跨石雕、木雕、陶藝、金屬雕塑及複合媒材等7大類，呈現大台中雕塑發展的特色。

(中時 )