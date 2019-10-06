「李光前將軍廟」多次整修和重建，歷任中央軍政首長致贈匾額，表彰李將軍和陣亡官兵犧牲奉獻精神，目前已是地方觀光據點之一。（李金生攝）

金防部在李光前團長殉國處勒石紀念。（李金生攝）

金門地方民俗陣頭參加一年一度的醮會活動。（李金生攝）

李光前將軍庇佑地方的傳說，至今仍為人津津樂道。圖左為金寧鄉長楊忠俊。（李金生攝）

金門古寧頭戰役70周年紀念，李光前將軍金身遶境巡安。（李金生攝影）

金門古寧頭戰役70周年紀念，李光前將軍金身遶境巡安。（李金生攝影）

今年是「古寧頭戰役」70周年紀念，金門軍民在農曆九月初八的今天，恭迎英勇殉國的李光前將軍金身遶境巡安，以虔敬的心情表達無盡崇敬和追思，並祈祝兩岸永遠和平，大家安居樂業。

被奉為金門守護神的「李將軍」，字帆夫，1917年生，湖南平江縣人，中央軍校第16期畢業，參與抗戰、剿匪戰役，1949年擔任第14師42團團長，「古寧頭戰役」中與登陸共軍激戰，後腦部中彈，在西浦頭陣地殉國，年僅32歲。

後來，因居民常在夜間聽到部隊集合、操練聲響，當地父老感念官兵生前英勇作戰，歿後英靈庇佑地方，因此公議建廟奉祀外，並在每年9月8日舉辦祭拜紀念。

「李光前將軍廟」多次整修和重建，歷任中央軍政首長致贈匾額，表彰李將軍和陣亡官兵犧牲奉獻精神，目前已是地方觀光據點之一。2013年並傳出李將軍透過通靈乩身，希望能晉升「中將」，驚動到金門視察的馬英九總統，鄉野傳奇至今仍為人津津樂道。

今年適逢古寧頭戰役70周年，當地居民依例自昨日起連2天舉辦和平祈福醮會，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金防部指揮官賀政、立委陳玉珍及陸軍官校校友總會長胡筑生等人也晉匾致敬。

今天下午2時30分，金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源等人恭迎李將軍金身出社，在西埔頭一帶遶境巡安，沿途青天白日國旗與五彩旌旗隨風飄揚，軍民虔敬隨行祈福，鞭炮聲震耳欲聾，鑼鼓響徹雲霄，將平日寂靜的聚落渲染得熱鬧滾滾。

(中時 )